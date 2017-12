Com novas obras, investimentos do Governo Reinaldo Azambuja em Caracol chegam a R$ 9,2 milhões

Campo Grande (MS) – O município de Caracol vai receber mais de R$ 2,8 milhões em obras a serem executadas pelo Executivo estadual em parceria com a Prefeitura e deputados federais e estaduais. Neste sábado (16.12), o governador Reinaldo Azambuja esteve no município assinando convênios e autorizações para execução e projetos que vão beneficiar os cerca de 7 mil moradores do local. São investimentos nas áreas de infraestrutura, esporte, habitação e agronegócio. Entre projetos já concluídos, em execução e que serão implementados, o total de recursos do Governo do Estado em Caracol totalizam R$ 9,2 milhões.

Mais uma vez, a forma do governador administrar o Estado foi destacada pelos prefeitos da região Sudoeste e políticos que acompanharam a solenidade em Caracol. “Política se faz construindo essa união e o Reinaldo Azambuja trabalha a política como uma coisa republicana, respeitando as diferenças partidárias”, afirmou o deputado federal Zeca do PT. “Você olha para os prefeitos que estão aqui, nenhum está com ciúme do outro, nenhum ta ficando com ciúmes do que está sendo anunciado aqui hoje. Sabe por quê? Porque lá na cidade dele também existem investimentos, estamos investindo em todos os 79 municípios. Então, essa unidade que a gente soube construir, de fazer uma política sem ranço, sem ódio, em que a gente junta as forças, é com o objetivo de devolver à sociedade o muito que vocês fizeram por nós, dando oportunidade de sermos representantes de vocês”, afirmou Reinaldo Azambuja

Em solenidade realizada no Sindicato Rural, o governador assinou convênio no valor de R$ 200 mil para a compra de kits de material de construção para atender 20 unidades habitacionais. Ainda na área da habitação, ele autorizou a contratação de trabalhadores para a construção das bases de 20 casas do programa Lote Urbanizado, com custo estimado de R$ 109,2 mil. Também foi formalizada uma parceria com a Prefeitura, para a substituição de 11 moradias que estão em situação precária. Investimento da ordem de R$ 204,4 mil.

Na área do desporto e lazer, o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Caracol, Manoel Viais, assinaram termo de cooperação em que serão aplicados R$ 153,6 mil – R$ 135,6 do Governo do Estado e R$ 18,5 mil do município – na construção de um campo de futebol suíço. “A construção do campo de futebol suíço irá trazer opções de lazer, pois poderá ser utilizado para promoção de eventos esportivos que, com certeza, irão aproximar a comunidade, oportunizando o entretenimento da nossa população”, afirmou o prefeito.

Reinaldo Azambuja autorizou licitação para a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais das ruas Rui Barbosa (entre as ruas João Loureiro e Boldomero Coenga), João Loureiro (entre a rua Rui Barbosa) e na João Martins Leite, no trecho entre as ruas João Loureiro e Boldomero Coenga. Investimento de R$ 973,9 mil. Serão aplicados ainda R$ 703,5 mil na pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais das ruas Cuiabá – entre as ruas João Loureiro e Boldomero Coenga – e na João Loureiro, trecho ruas Cuiabá e Pompílio Fernandes. O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, disse que a abertura das propostas para a execução dessas obras está marcada para o dia 3 de janeiro de 2018.

Outra parceria importante entre o Governo do Estado e a Prefeitura foi a assinatura do Plano de Trabalho para a reforma e ampliação do matadouro municipal de Caracol. A previsão é de que sejam destinados R$ 499,4 mil do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadepe) para concluir as adaptações físicas do abatedouro e a instalação de máquinas e equipamentos.

Sabendo da importância da entrada em funcionamento desse abatedouro para a economia da região, Reinaldo Azambuja anunciou que o Governo do Estado vai liberar mais R$ 400 mil para que esse projeto, parado há mais de 10 anos, finalmente seja concluído. Presente na solenidade representando a bancada federal do Estado, o deputado federal Zeca do PT, que conseguiu R$ 800 mil para essa obra do abatedouro municipal, destacou o espírito municipalista de Reinaldo Azambuja, que tem atendido os municípios independentemente da questão partidária.

Convidado pelo prefeito Manoel Viais, o governador também participou do descerramento da placa da obra de construção da Escola Municipal Joaquim Antonio dos Santos. O projeto foi executado também com recursos de emenda ao orçamento da União, de autoria do então deputado federal Antonio Carlos Biffi, que prestigiou a solenidade.

Também estiveram presentes os secretários de Estado Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Luciana Azambuja (Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres), Marcelo Miranda, presidente da Fundação Estadual de Desporto e Lazer (Fundesporte), deputado federal Vander Loubet, deputados estaduais Zé Teixeira e Paulo Correa, além dos prefeitos de Bonito, Nioaque, Antonio João, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Porto Murtinho e Amambai.

Paulo Yafusso e Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues