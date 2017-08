Com nova marca e ambientação Sicredi inaugura agência na 14 de Julho

Além da Agência 14 de Julho, todas as demais agências que o Sicredi possui no Brasil – atualmente, são mais de 1.500 agências – estão passando, gradualmente, pela adequação ao design ambiental da nova marca / Divulgação

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,5 milhões de associados e presente em 21 estados brasileiros – inaugura no dia 03 de agosto, a agência 14 de julho, localizada na Rua 14 de julho, 357 em Campo Grande. A agência pertence à Cooperativa de Crédito Sicredi União MS/TO, que atua em 11 municípios, com mais de 39 mil associados e 15 agências, administrando R$ 632 milhões em ativos e patrimônio líquido de R$ 117 milhões (dados de 2016).

Projetada para criar uma experiência ainda mais cooperativa, a agência 14 de julho apresenta a nova marca desenvolvida com o objetivo principal de posicionar o Sicredi como instituição financeira cooperativa comprometida com a vida financeira dos seus associados e com as regiões onde atua.

No ambiente interno, o espaço amplo foi pensado para oferecer conforto, proximidade e interação entre os associados. Logo na entrada, uma área de recepção foi criada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Quem precisar esperar, contará com a área de convivência onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho. No autoatendimento, guarda-volumes estão disponíveis para facilitar a mobilidade dos associados.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além da agência física o Sicredi também oferece uma múltipla rede de canais de conveniência (mobile e internet banking, redes de autoatendimento e agentes credenciados).

Segundo Celso Régis, presidente da Cooperativa de Crédito Sicredi União MS/TO, a nova ambientação e marca do Sicredi refletem plenamente a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras adequadas e viáveis. “Além disso, os resultados da Cooperativa de Crédito são revertidos para a região, contribuindo para o desenvolvimento local”, acrescenta Regis.

Além da Agência 14 de Julho, todas as demais agências que o Sicredi possui no Brasil – atualmente, são mais de 1.500 agências – estão passando, gradualmente, pela adequação ao design ambiental da nova marca.

