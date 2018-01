Governo contabiliza 4.638 servidores convocados por concurso nos últimos 36 meses

A média equivale a convocação de quatro servidores por dia para o serviço público - Foto: David Majella

Efetivando mais um compromisso importante firmado com a categoria de Agentes Penitenciários, o Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial do Estado, a convocação de 85 novos servidores para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Com a ação, o Governo cumpre o compromisso de convocação de todos os aprovados no concurso.

De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, com o novo chamamento, o Governo chega ao número de 4.638 novos servidores convocados por concurso público nos últimos 36 meses. A média equivale a convocação de quatro servidores por dia para o serviço público. “Estamos conduzindo esse processo com planejamento e muita responsabilidade. Antes da convocação é realizado um amplo estudo para que tenhamos exatamente o impacto na folha de pagamento e de que forma vamos viabilizar esse recurso. É importante que fique registrado que o Governo vem cumprindo os compromissos assumidos, sempre mantendo o equilíbrio financeiro e garantindo o pagamento dos salários em dia”, pontuou Assis, completando que os novos servidores chegam para concluir treinamento, já que irão atuar nos novos presídios que serão concluídos pela administração ainda no primeiro semestre.

Avaliando de forma positiva, o presidente do sindicato dos agentes penitenciários, André Santiago, pontuou que o Governo cumpre o compromisso assumido com a categoria atendendo ao chamamento de todos os aprovados no concurso público. “Mesmo não chamando de forma emergencial, o Governo cumpre o compromisso assumido com a nossa categoria de chamar todos os aprovados no concurso”, observa, já antecipando que irá solicitar a viabilidade de novos cursos de formação.

Feliz com a nova conquista, o Presidente da Comissão de Concursados da Agepen, Éder Willian Ador, convocado para área de Segurança e Custódia, destacou o posicionamento firme da atual administração durante toda a condução do processo. “Tivemos três reuniões e na última, no gabinete do secretário Eduardo Riedel na Secretaria de Governo, saímos com o posicionamento do secretário de que a nomeação sairia em janeiro. Hoje acordamos com essa notícia, motivo de festa e muita alegria para nós”, comemorou.

Registrando o compromisso de valorização e respeito pela categoria por parte do Governo do Estado, o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves observou que já está sendo realizado um levantamento das unidades que mais necessitam de reposição de servidores, mas que o grande objetivo é encaminhar os novos servidores para os presídios de Ivinhema, já em fase de implantação com previsão de funcionamento para março/abril, e para o novo presídio na região da Gameleira em fase de construção.