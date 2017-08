Feira nacional de aviação chega a Campo Grande em novembro

Uma das maiores feiras de aviação do Brasil chega a Campo Grande no mês de novembro. Com apoio do Governo do Estado, a Aero Fair trará à Capital lazer, entretenimento e negócios na área da aviação de 16 a 19 de novembro, no aeroporto Santa Maria. A expectativa da organização é reunir 40 mil pessoas e movimentar R$ 22 milhões durante os quatro dias de feira.

Com entrada gratuita, o evento focará rodadas de negócio e opções de diversão, explica o diretor-executivo da Aero Fair, Thiago Mol. “Vamos reunir em um único local os diversos segmentos da aviação: pilotos, empresários, fabricantes de aeronaves, lojas e a aviação agrícola, que é uma área muito forte em Mato Grosso do Sul, para palestras e rodadas de negócios”, explica.

“No segmento do lazer teremos corrida de drones, oficinas, apresentações de acrobacias aéreas, salto de paraquedas, espaços kids e gourmet e shows artísticos, entre outras tantas opções. As atividades serão realizadas todos os dias das 9h às 18h”, emenda o diretor-executivo.

Pelo menos 250 pilotos, 150 aeronaves e 120 expositores devem participar do evento. Segundo o representante da Aero Fair, profissionais de diversas regiões do Brasil (Norte, Sul e Sudeste) já confirmaram presença na feira.

Economia

A expectativa da organização é que R$ 22 milhões sejam movimentados durante os quatro dias da Aero Fair. Por meio de rodadas de negócios e exposições, a estimativa ainda é de gerar 400 empregos temporários.

Profissionais da aviação que queiram participar do encontro podem se inscrever no site. Além de Campo Grande, cidades de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo devem receber uma edição da feira nos próximos meses.

