Com ministro e presidente da CEF, governador realiza sonho da casa própria de 327 famílias em Aparecida do Taboado

Campo Grande (MS) – O sonho da casa própria se tornou realidade para 327 famílias de Aparecida do Taboado na manhã desta quinta-feira (30.11), com a entrega de unidades habitacionais nos residenciais Tia Chica I e II pelo Governo do Estado. A entrega foi a primeira do País a contar com a presença do novo Ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

Recursos de R$ 6 milhões da União, Estado e Prefeitura garantiram a construção das moradias. “Isso mostra a parceria que nós temos construído com a União e prefeituras, que quando a gente junta esforços consegue resolver os problemas da população. Não tem nada melhor para um homem público do que poder entregar à famílias as chaves de suas residências”, afirmou o governador.

“Estamos aqui não só entregando casas, mas sim realizando o sonho de casa uma das famílias”, completou o ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

Presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Occhi, também frisou a união de esforços em prol das famílias. “A gente uniu todos – Prefeitura, Estado e Governo Federal – para que essa obra pudesse chegar a todos vocês”, afirmou. “O governador Reinaldo Azambuja quer ajudar a fazer mais casas em todo o Mato Grosso do Sul e todos nós queremos fazer isso”, adiantou.

“Entregar uma moradia hoje para uma família é uma felicidade. Acompanhei desde o início essas construções, as visitas da Caixa Econômica, e agora as lágrimas de felicidade estampadas no rosto dos beneficiados”, afirmou o prefeito, Robinho Samara, ao agradecer ao Governo e demais entes envolvidos pelo esforço conjunto. “É mais um sonho realizado em Aparecida do Taboado”, disse, ao lembrar de outras 96 unidades entregues no Jardim Félix no final de 2015.

Gestão municipalista

“Aqui nós temos uma parceria com o prefeito Robinho Samara, com a administração, com os vereadores e com a cidade para trazer obras importantes: recapeamento, asfalto, drenagem, saneamento e habitação para dar dignidade a esses moradores que tanto tempo sonhavam em ter sua casa própria”, afirmou o governador, durante a solenidade.

Amanhã, ele retorna ao município para inaugurar o terminal intermodal construído para otimizar o escoamento da produção da segunda unidade da Fibra, inaugurada em agosto deste ano.

Na entrega das casas nesta manhã, estiveram presentes a secretária da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani; a deputada estadual, Mara Caseiro; os deputados federais Victorio Galli e Xuxu Dal Molin, do Mato Grosso; os prefeitos do município de Selvíria, José Fernando, e de Paranaíba, Sérgio Roberto; o superintendente regional da CEF, Evandro Narciso; o presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, Alaor Bernardes, além de vereadores e lideranças de toda a região. Veja mais fotos.

Danúbia Burema e Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro