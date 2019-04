Com metas atingidas, Inocência segue com novos projetos para cobertura de esgotamento sanitário

Estão programados mais 17,7 km de rede coletora de esgoto, 1.440 novas ligações domiciliares de esgoto e 04 novas estações elevatórias - Foto: Divulgação

O prefeito de Inocência, José Arnaldo Ferreira de Melo, esteve com o grupo de trabalho de revisão e renovação de contratos de concessão, para a reunião de revisão das metas estabelecidas no Contrato de Programa entre a Sanesul e o respectivo município.

Todas as obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que estavam programadas no Plano de Investimento do município, já foram concluídas pela Sanesul. Agora, novas metas foram estabelecidas e os investimentos futuros serão focados na ampliação do esgotamento sanitário.

Novas obras – Estão programados mais 17,7 km de rede coletora de esgoto, 1.440 novas ligações domiciliares de esgoto e 04 novas estações elevatórias.

Contrato de Programa – A revisão de metas é uma exigência contratual periódica e a empresa instituiu um grupo de trabalho multidisciplinar para a revisão de todos os Contratos de Programa assinados em atendimento aos requisitos da Lei 11.445. Outros 46 municípios estão em processo de revisão.

Sobre as revisões de metas – De acordo com o grupo de trabalho de revisão, a Sanesul continuará investindo para manter a universalização do atendimento do abastecimento de água e buscará ampliar gradativamente os níveis de cobertura com coleta, tratamento e disposição final de Esgotamento Sanitário nos municípios.

Sanesul em Inocência – Inocência, que recentemente completou 60 anos de emancipação político-administrativa, tem todo o seu sistema de saneamento operado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), que realizou importantes obras tanto de fornecimento de água potável, como de serviço de coleta e tratamento de esgoto.

A Sanesul entregou ao município uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratar 10 litros por segundo, duas estações elevatórias, entre outras obras referentes à rede coletora e ligações de esgoto.

A população também conta com água tratada todos os dias após as obras de rede de distribuição, ligações domiciliares e perfuração de poço profundo.

Na atual gestão, a Sanesul já viabilizou ao município cerca de R$ 6.2 milhões de recursos próprios para essas obras de saneamento.