Com menor temperatura de MS, 8,3ºC, Ponta Porã chega a ter 'orvalho congelante'

Ponta Porã, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 326 quilômetros de Campo Grande, registrou a menor temperatura do estado na manhã desta quinta-feira (27), 8,3ºC, com sensação térmica de 3ºC.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão Filho, a queda da temperatura na cidade não foi suficiente para provocar uma geada, o que ocorreria se tivesse caído para menos de 5ºC, entretanto, provocou a formação de um fenômeno conhecido como orvalho congelante, em que a umidade do ar, que chegou a 87%, congelou com o frio e se acumulou em forma de gotículas sobre as plantas.

Abraão alerta, no entanto, que entre sexta-feira (28) e sábado (29), as temperaturas devem cair ainda mais e então devem ocorrer geadas, não somente em Ponta Porã, mas em vários outros municípios da região, como: Sete Quedas, Amambai, Eldorado e Iguatemi.

Depois de Ponta Porã, as menores temperaturas do estado na manhã desta quinta-feira foram registradas em: Sete Quedas 8,4% (sensação de 5ºC), Amambai 8,9ºC (sensação de 2ºC), Dourados 9,9ºC (sensação de 5ºC) e Itaquiraí 10,2ºC (sensação de 6º). Em Campo Grande, capital do estado, os termômetros marcaram 12,6ºC, mas a sensação era de 9ºC.

Para sexta-feira, o meteorologista prevê que a menor temperatura de Mato Grosso do Sul seja registrada em Sete Quedas, com 4ºC, seguida por Ponta Porã, com 5ºC; Ivinhema e Amambai, com 6ºC; Maracaju, Rio Brilhante e Sidrolândia, com 7ºC; Itaquiraí com 8º e Campo Grande, com 10ºC.

Na segunda-feira, Abraão já alertava que as temperaturas deveriam cair em Mato Grosso do Sul no fim de semana em razão da chegada de uma massa de ar polar ao estado. Ele destacou também que o estado deve ter um feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, com temperaturas amenas, com a mínima ficando em torno dos 10ºC, mas alerta que no restante da estação a população ainda pode enfrentar em alguns momentos temperaturas na casa dos 30ºC de máxima.

