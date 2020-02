Com máxima de 36°C domingo pode ter chuva forte em algumas regiões do Estado

Campo Grande (MS) – O tempo segue instável neste domingo (02.01). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Estado é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no período da tarde. Há possibilidade de chuva forte na região nordeste do estado.

As temperaturas atingem a máxima de 36°C neste dia, e a mínima será de 19°C. Umidade do ar com índices variando entre 95% e 50%. Intensidade do vento será de fraca a moderada com rajadas.

Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Saul Schramm