Com mais de 60 cães e gatos, CCZ realiza feira de adoção nesse sábado

Tantos os cães, quanto os gatos, passaram por exames para avaliar a saúde deles antes de serem colocados à adoção - Foto: Divulgação

No próximo sábado (15), cerca de 60 cães e gatos, filhotes e adultos, estarão disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ). A feira acontece na sede da instituição, na Avenida Senador Filinto Müller, 1601, a partir das 9 horas.

Os animais que estarão para doação, em sua maioria, foram resgatados pelas equipes do CCZ ou por populares, que os encaminharam até o local. Tantos os cães, quanto os gatos, passaram por exames para avaliar a saúde deles antes de serem colocados à adoção.

Entre os felinos, osque já estão na idade para passarem pelo processo de castração já foram esterilizados, e os que ainda são muito novos terão a castração garantida pelo CCZ quando atingirem a idade necessária.

A feira segue até as 17 horas, e o interessado em adotar um desses animais deve ter em mãos um documento oficial com foto, ser maior de 18 anos e estar ciente de suas obrigações com o animal, tanto nos cuidados com a saúde, quanto segurança dele.

No ato da adoção, o veterinário entrega um documento, carimbado e assinado por ele, explicando quais são os cuidados que o adotante deve tomar com o cachorro ou gato que escolheu. Esse documento também serve como comprovante de adoção.

Serviço permanente

A visitação para adoção está aberta permanentemente de segunda a sexta, das 17h às 19h, e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.

Os serviços do CCZ acontecem nos sete dias da semana: vacinação antirrábica, recolhimento urgente de animais (cães e gatos atropelados, agressores), recolhimento de morcegos e as castrações agendadas são alguns dos serviços oferecidos.

A população pode levar os animais de estimação para a vacinação antirrábica. Os médicos veterinários da unidade trabalham para esclarecer dúvidas dos moradores sobre os aspectos técnicos da vacina, eventos adversos e intensificam as ações preventivas e educativas referentes à raiva.