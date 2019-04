Com mais de 20 anos de experiência em Segurança da Informação, Daniel Donda faz palestra em Campo Grande

Participar da palestra é preciso confirmar presença pelo telefone (67) 3201-5999 ou 3201-6212 - Divulgação

No dia 26 de abril, sexta-feira, às 19 horas, o auditório da Faculdade Insted, recebe a palestra “Cybersecurity: desafios e soluções”, com o especialista no assunto Daniel Donda.



Daniel afirma que a ideia “é apresentar os principais desafios do mundo atual principalmente na proteção da dados sensíveis em frente as novas ameaças cibernéticas. E, por isso, é necessário entender o que está acontecendo no mundo e aplicar à sua realidade”.

Ele alerta para a importância de se debater o assunto pois hoje vivemos em um mundo conectado com recursos locais, nuvem e dispositivos inteligentes. “Nesse ambiente complexo com alta exposição e o risco de ataque, ainda temos que lidar com temas como lei geral de proteção da dados pessoais. Queremos apresentar algumas soluções para essa nova realidade”.

Daniel Donda

É especialista em segurança da informação e entusiasta da tecnologia com mais de 20 anos de experiência. MVP na competência Cloud and Datacenter Management desde 2011. Formado em Matemática e Segurança da informação atua como Strategic Systems Consultant.

Serviço

Para participar da palestra é preciso confirmar presença pelo telefone (67) 3201-5999 ou 3201-6212. A confirmação também poder via WhatsApp no (67) 99290-8811. A Faculdade Insted fica na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro. O site da Instituição é insted.edu.br.