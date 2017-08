Com mais 2 vítimas, sobe para 20 número de mortes causadas por tempestade Harvey

Uma autoridade nos Estados Unidos informou que mais dois homens morreram nesta semana em afogamentos separados. Com isso, subiu para 20 o número de mortes relacionadas à tempestade tropical Harvey, na contagem oficial. O capitão Bryan Carlisle, do Condado de Montgomery, afirmou que Joshua Feuerstein, de 33 anos, morreu ao desrespeitar uma barreira com sua picape. Ele ainda tentou recuar depois, mas não teve sucesso. Em outro episódio, um homem não identificado morreu em uma rodovia alagada.

Feuerstein é de Conroe, no Texas, mas não foi informada a procedência da segunda vítima. A tempestade Harvey voltou a atingir o território dos EUA e provoca chuvas no limite entre os Estados do Texas e da Louisiana. Deve ainda provocar fortes chuvas na Louisiana, antes de seguir a norte para o Arkansas, o Tennessee e partes do Missouri. Fonte: Associated Press.

