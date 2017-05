Com licitações concluídas, infraestrutura urbana recebe mais R$ 2,3 milhões

Campo Grande (MS) – Com investimentos estimados em R$ 478 milhões até o final de 2018, a infraestrutura urbana de Mato Grosso do Sul recebe mais R$ 2,3 milhões para realização de pavimentação e drenagem e restauração de vias urbanas através da publicação de mais dois resultados de licitação para os municípios de Nioaque e Deodápolis. Os resultados foram divulgados, nesta segunda-feira (15.5), na página 18, no Diário Oficial do Estado.

A primeira publicação refere-se ao recapeamento de diversas ruas do centro de Nioaque e prevê investimento de R$ 1,9 milhão. Já o segundo, com recursos da ordem R$ 429,5 mil, será destinado para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do Jardim Deodápolis, no município de mesmo nome. Este último resultado faz parte do pacote de obras que será executado em parceria com emendas parlamentares federais, que totalizarão investimentos de R$ 26,5 milhões para infraestrutura urbana, abrangendo 24 municípios.

Em apresentação para os deputados estaduais, na Assembleia Legislativa de MS, na última semana, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, afirmou que todos os municípios de MS serão contemplados com obras de infraestrutura urbana. “E os que não forem contemplados com obras através das emendas serão contemplados com obras do Governo”.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura

Foto: Edemir Rodrigues

