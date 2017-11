Com lance inicial de R$ 300, leilão vai ofertar 126 lotes de veículos

- Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Superintendência de Patrimônio e Transporte, prepara para a primeira semana de dezembro, um grande leilão de veículos inservíveis a administração. Serão ofertados 126 lotes de veículos entre carros, motos e caminhão. A previsão de arrecadação é de R$ 307 mil. O aviso de leilão estará publicado na edição da última sexta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O menor lance inicial, para uma moto Honda CG 125 Cargo com fabricação em 2001 está avaliado em R$ 300,00. Já o maior lance inicial do leilão, um veículo Toyota Hilux CD 4X4, fabricação em 2009 está fixado em R$ 7 mil. “É mais uma ação importante que estamos desenvolvendo na SAD. Preparar o leilão desses veículos que ficam parados nos pátios e reverter esses recursos para o caixa da administração. Ano passado conseguimos arrecadar mais de R$ 1,6 milhão só com leilão de bens imóveis, bens móveis compreendendo veículos e materiais mobiliários inservíveis, que estavam inutilizados em vários municípios e foram recolhidos para os depósitos do Governo”, pontua o titular da pasta, Carlos Alberto de Assis, completando que esses recursos foram aplicados em áreas importantes como saúde e segurança pública.

Segundo o superintendente de Patrimônio e Transporte da SAD, José Alberto Furlan a previsão é que o leilão seja realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. “Vamos utilizar o mesmo formato que vem dando certo há dois anos. Os lances no formato online estarão disponíveis a partir de quinta-feira (23) através deste o Portal. Já o leilão presencial será realizado dia 5 de dezembro, a partir das 9h, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul, localizado na rua Liberdade, 836 Monte Líbano, na Capital.

A visitação aos interessados, do lote 1 ao 113, estará disponível a partir de 23 de novembro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira na rua Jaboatão, 271, Silvia Regina. Já os interessados no lote 114 ao 126, no horário das 8h às 13h30, no Corpo de Bombeiros localizado na rua Castelo Branco, 700 Coronel Antonino.