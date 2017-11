Com investimentos em saneamento, Governo do Estado resolve problema de falta de água em Corumbá

Criada em 1778 como ponto de apoio militar, Corumbá é repleta de belezas naturais e patrimônios históricos. Porém, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, causava uma série de problemas, como a falta de água tratada, por exemplo.

Ouvindo e discutindo junto com a população, o governador Reinaldo Azambuja determinou a realização de investimentos em diversos setores. Com recursos de mais de R$ 85 milhões, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o Governo do Estado ampliou os sistemas de captação e bombeamento evitando colapso na distribuição, como explicou o secretário de estado de infraestrutura, Marcelo Miglioli.

Além de atender a necessidade urgente da população, as intervenções proporcionam melhores condições para acolher os turistas da região, com obras como a implantação do acesso rodoviário ao distrito de Porto Esperança, situado na beira do rio Paraguai e abaixo da ponte da BR-262.

Miglioli destacou que mais de R$ 40 milhões serão investidos no Programa de Transpantaneiras, algo que não era feito há mais de 25 anos.

Somente no mês de setembro, foram anunciados R$ 43 milhões como contrapartida do Governo do Estado ao pacote de obras da gestão municipal. Dois meses antes, em julho, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou a reforma e ampliação da EE Indígena João Quirino de Carvalho, situada na aldeia Uberaba, na Iha Ínsua, distante 350 quilômetros da área urbana e em região de difícil acesso.

