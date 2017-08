Obra do Ceinf do Tijuca II contou com R$ 2.488.793,01 em investimentos

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, inaugurou oficialmente nesta segunda-feira (21), em ato que contou com a presença do ministro da Educação, José Mendonça Filho, o Ceinf (Centro de Educação Infantil) do Bairro Tijuca II, que recebeu o nome de Professor Eloy Souza da Costa, em homenagem ao educador que faleceu aos 36 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral enquanto lecionava.

A solenidade contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do secretário municipal de Infraestrutura, Rudi Fiorese, do senador Pedro Chaves, dos deputados federais Luiz Henrique Mandetta, Tereza Cristina, Geraldo Rezende e deputado estadual Lídio Lopes.

O centésimo Ceinf da Rede Municipal está em funcionamento desde o dia 1º de agosto e recebeu as crianças que estavam em lista de espera para os Ceinfs Marco Antonio Santullo, no Jardim Batistão e Maria Cristina Ocáriz de Barros, também localizado no Tijuca II.

A obra estava interrompida desde 2012 e foi retomada pelo prefeito Marquinhos Trad já no primeiro semestre. Tanto o prefeito quanto a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, estiveram em Brasília junto ao deputado federal Luiz Henrique Mandetta para destravar os recursos que garantiram a conclusão da obra, que já estava com 84% do serviço concluído.

O valor total de investimento foi de R$ 2.488.793,01, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 1.166.411,11 de contrapartida da Prefeitura. O prédio de 1.211 metros quadrados de área construída vai oferecer 150 novas vagas de Educação Infantil.

“Conseguimos os recursos necessários do FNDE e hoje entregamos um Ceinf que há quatro anos era esperado pela comunidade. Agradeço a todos os parceiros, deputados, senadores, secretários e vereadores que estão ajudando nossa administração reconstruir a cidade”, destacou Marquinhos Trad.

O ministro da Educação, José Mendonça Filho, elogiou o empenho do prefeito em investir na Educação Infantil. “Não há como proporcionar acesso à educação superior se não cuidarmos das crianças desde os primeiros dias de vida. Este cuidado que o prefeito Marquinhos Trad tem é o que o diferencia. Além de contribuir com o desenvolvimento educacional das crianças, os pais podem ficar tranquilos porque sabem que seus filhos estarão bem cuidados”, afirmou.

A secretária de Educação, Ilza Mateus, disse que a entrega da obra foi a realização de um sonho, não apenas para a comunidade, mas também para a gestão. “Em apenas sete meses destravamos os recursos necessários, oferecemos formação para os profissionais que trabalham no Ceinf e equipamos a unidade para receber as crianças. Estou muito feliz com o apoio que tivemos do ministro e do deputado federal Luiz Henrique Mandetta, que abriu as portas para nós em Brasília. Assim como em toda a Rede Municipal de Ensino, aqui também faremos um trabalho de excelência”, pontuou.

O Ceinf tem oito salas de aula e irá atender 2 turmas de Berçário I (crianças de 4 meses a 1 ano e meio); 2 turmas de Berçário 2 (crianças de 1 ano e meio a 2 anos); uma turma de Creche 1 (crianças de 2 anos) e 2 turmas de Creche 2 (crianças de 3 a 4 anos).

As crianças atendidas no Ceinf também contam com sala de recursos multimídia, brinquedoteca, solário nas salas de aula, espaço para repouso dos alunos, secretaria, refeitório, lactário para os berçários, cozinha, área de recreação externa com parquinhos, incluindo um de plástico, para as crianças de 1 e 2 anos e lavanderia completa.

A equipe de funcionários do Ceinf totaliza 17 professores, três cozinheiras, um funcionário administrativo e quatro auxiliares de serviços diversos. O quadro também conta com 22 assistentes de Educação Infantil, classificados através do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação em junho.

Emoção

Para os pais que acompanharam a execução da obra nos últimos quatro anos, a inauguração foi um momento de satisfação e emoção. Sem conter as lágrimas, o casal Janeir Ribeiro de Assis Sandim e Antônio Borges de Carvalho conta que já acompanha com orgulho a rotina do filho Rafael, de quatro anos, que está na Creche II.

Residente no Tijuca II, a família estava preocupada com a possibilidade do filho ficar sem escola, já que ele havia perdido a vaga na creche da empresa onde Janeir trabalhava, após ela ser demitida.

“Estamos muito felizes porque esse Ceinf é um benefício não apenas para nós, mas para toda a comunidade e quase não acreditamos quando vimos a prefeitura retomar a obra no primeiro semestre”, destacou Antônio Borges.

O pedreiro Alexandre dos Santos Costa, pai da pequena Sophia Loren, de dois anos, também comemorava a conquista da vaga para a menina. “Sabemos que têm pais tirando os filhos da rede particular para colocar nas escolas da prefeitura, porque o ensino é de qualidade e estou muito feliz com a oportunidade da minha filha. Já tenho um filho no 1º ano do Ensino Fundamental e agora estou tranquilo com a Educação deles”, disse.

Para a cuidadora Natália Feitosa Lima, ver a filha Yasmim em uma das salas da creche e o pequeno Gael no berçário, também foi motivo de alívio por não ter mais que pagar uma escola particular. “Aqui está maravilhoso. As crianças são bem cuidadas por uma equipe especializada e tudo o que é oferecido é de qualidade. Minha filha está adorando”, concluiu.

Próximas obras

As próximas obras de Ceinfs programadas para serem entregues no primeiro semestre de 2018 são as do Ceinf do Jardim Centenário, que tem 86% das obras concluídas, e Noroeste, também com mais de 80% finalizado.

Tanto a obra do Ceinf Centenário quanto a do Jardim Noroeste tem custo estimado em R$ 2.665.526,52, cada uma, sendo R$ 1.322.381,90 de verba do FNDE e R$ 1.343.144,36 de contrapartida da prefeitura para cada obra.

Ao todo, este ano a prefeitura retomou a construção de 13 Centros de Educação Infantil. Algumas unidades estavam com obras paradas há mais de cinco anos.

Nas 13 unidades estão sendo investidos aproximadamente R$ 17,8 milhões, sendo R$ 7,3 milhões do FNDE e R$ 10,5 5 milhões de contrapartida do município, incluindo os aditivos e reajustamentos de cada um dos contratos.

