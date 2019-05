Com investimentos de R$ 2,4 milhões, Governo do Estado amplia abastecimento de água tratada em Caarapó

Campo Grande (MS) – O município de Caarapó conta com mais uma série de obras concluídas de ampliação do sistema de abastecimento de água tratada para os moradores. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) perfurou e ativou um novo poço com profundidade de 550 metros, com capacidade de produção estimada em 100 mil litros de água por hora.

A Sanesul construiu também dois reservatórios que, juntos, têm capacidade de reservar um milhão de litros de água. Todas essas obras foram executadas com recursos próprios da estatal, no valor que ultrapassa R$ 2,4 milhões.

“É uma conquista para as famílias que moram aqui. Com esse novo poço e com os dois reservatórios suprimimos a demanda da população, assegurando água tratada em todas as casas”, destacou o supervisor local da Sanesul, Reginaldo Pereira Neto.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, essa é mais uma obra que leva saúde para a população. “Esses investimentos têm impacto positivo na qualidade de vida das pessoas”, disse.

Walter reafirmou também o compromisso da Sanesul em distribuir água de qualidade aos moradores. “Todos os dias é feito o monitoramento da qualidade da água. Para isso a Sanesul possui 11 laboratórios, sendo um central em Campo Grande e outros 10 regionais”, disse.

O diretor-presidente ressalta que a Sanesul mantém os padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira, que define os parâmetros da potabilidade da água utilizada para abastecimento público e monitora com rigor a captação, tratamento e distribuição de toda a água que fornece diariamente a seus clientes”, ressaltou Walter Carneiro Júnior.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)