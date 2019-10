Com investimentos de mais de R$ 6 milhões, Energisa inaugura subestação em Maracaju

Subestação foi inaugurada hoje - Divulgação

A Energisa Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quarta-feira (23) a subestação de energia de Vista Alegre, distrito de Maracaju. A concessionária investiu R$ 6.098.431,07 na obra, que irá beneficiar 1.600 clientes da região, em especial na área rural, considerada um grande polo do setor produtivo especialmente no que se refere à produção de grãos.

As subestações são responsáveis pelo início da distribuição da energia e funcionam como pontos de entrega de energia para os consumidores. Com essa obra, a capacidade do município para atendimentos às cargas rurais dobrou de 15 MVA para 30 (mega-volt-ampere), melhorando o fornecimento de energia da classe rural, por meio dos novos alimentadores e equipamentos automáticos instalados, que garantem maior capacidade de atendimento e confiabilidade do sistema.

Em seu discurso, o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, afirmou que o foco da empresa está na área rural com a substituição de redes antigas de distribuição por outras mais modernas. “Nosso plano de investimento hoje está concentrado no produtor rural, que é quem movimenta a economia deste estado. Entregar essa subestação em Vista Alegre reforça nosso compromisso com Mato Grosso do Sul de alavancar o crescimento de municípios como Maracaju”, disse.

Produtores rurais e agroindústrias serão os principais beneficiados pela obra, mencionada como visionária pelo prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja. “Maracaju vive do agronegócio e esperamos muito por este momento. Agradeço a visão da Energisa, de olhar para o futuro, já que sem energia nada funciona. É um investimento que vem fortalecer o nosso município e oferecer condições para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, finalizou.

Participaram da inauguração da subestação o diretor Técnico Comercial, Paulo Roberto dos Santos, o gerente de Planejamento, Antonio Maurício de Matos, o gerente de Manutenção e Transmissão, Adilson Panizza e o coordenador de Manutenção de Linhas, Subestações e Telecomunicações, Marcelo Santana.