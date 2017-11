Com investimentos de mais de R$ 5 milhões, moradores de Vicentina comemoram as novas moradias

Ao todo foram 100 famílias contempladas com as moradias populares; em fevereiro outras 100 serão entregues.

Campo Grande (MS) – Uma centena de famílias que moram no município de Vicentina, em Mato Grosso do Sul, passaram o final de semana muito mais felizes. Isso porque na sexta-feira (17.11), foram contempladas com o sonho da casa própria. O obra faz parte do programa Obra Inacabada Zero do Governo do Estado e as moradias foram construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, no loteamento Alto do Barreirão, com investimentos de R$ 5.381.728,38, fruto da parceria entre União, Estado e Prefeitura.

Cada residência possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com 43,54 metros quadrados de área construída. O residencial conta com pavimentação asfáltica, iluminação pública, drenagem e água encanada. Com financiamento da Caixa Econômica Federal, cada beneficiário terá o custo mensal de R$ 25,00 a R$ 80,00 na prestação do imóvel, conforme a renda mensal.

O aposentado Luiz Machado Marçal de Carvalho, 77 anos, recebeu a casa e estava com o filho durante a entrega das chaves. “Gostei demais da notícia de receber essa casa. Pago aluguel e está muito caro. Tenho uma companheira que vai arrumar minha mudança toda pra ficar bonita a casa. Guarda roupa, geladeira, essas coisas. Estou muito contente com essa casa nova. É a primeira casa própria que eu tenho na vida”, disse.

Marivaldo, 14 anos, filho de José, conta que a casa nova já rendeu uma repagina no quarto. “Já tenho cama, mas o pai arruou um armário novo para mim. Estou contente, essa casa é muito bonita mesmo. Não vejo a hora de dormir no meu quarto novo. A gente vai ser muito feliz aqui. Já fiz até amizade com o pessoal que vai morar na vizinhança”, conta.

Vanessa Alves Santos Garcia, 28 anos, morava em uma casa cedida e estava emocionada no evento que recebeu a moradia. “Agora vou morar na minha casa, é própria. Sou casada e meu marido e eu estávamos esperando há quatro anos na lista da habitação. Já vim conhecer a casa, está linda, maravilhosa. Tenho um filho de 11 anos que está feliz de mais. Primeira casa própria da nossa família, estamos todos contentes. Sonho realizado. Vai ter estreia agora”.

Luiza dos Santos Oliveira, 29 anos, (foto capa) mora com as três filhas. Para ela, a casa nova é tudo que elas sempre sonharam. “É tudo o que nós sonhamos. Nunca tivemos casa própria. Não vejo a hora de estar morando nela. Tem cinco anos que eu fiz a inscrição. No começo eu não acreditei muito. Aí nos chamaram, teve reunião, eu comecei a acreditar mais. Agora, estamos aqui e estou muito feliz mesmo. Minhas filhas já escolheram o quartinho delas. Desde que estava construindo nós estávamos aqui olhando. Não tem coisa melhor do que ter o cantinho da gente”.

O governador Reinaldo Azambuja parabenizou a todas as famílias presentes. “Essa casa é um direito de vocês. Por isso pedimos para que não vendam. Ter uma casa significa muito, um lar para criar os filhos e netos. Além de entregar esss 100 casas, aqui ao lado estão sendo construídas mais 100 que irão contemplar novas famílias. Sair do aluguel , pagar uma pequena prestação, abrigar a família. Tudo isso é benefício que chega com a casa nova. Desejo muitas felicidades a todos vocês”, pontuou.

Além da entrega das casas, Reinaldo Azambuja autorizou o investimento de R$ 2,3 milhões para recuperar mais de 40 ruas em Vicentina, com obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais.

Mais investimentos

Está em andamento a construção de mais 100 unidades habitacionais no loteamento Alto do Barreirão, também pelo PMCMV. O investimento é de R$ 7,4 milhões, sendo R$ 1,5 milhão proveniente do executivo estadual, por meio de contrato firmado em 2016. Outras dez unidades habitacionais rurais estão em fase final de conclusão, ao custo de R$ 340 mil viabilizados pelo governo do Estado e União.

A gestão estadual tem sido parceira da Prefeitura também na execução de serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais, prejudicadas pelas chuvas em 2016. Também estão em andamento os trabalhos de manutenção dos serviços de água e esgoto, tanto em Vicentina quando nos distritos de Vila Rica e Vila São José. Veja mais fotos.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues