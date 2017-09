Com investimento e valorização do governo, 51 policiais da PM são promovidos a oficiais

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado concluiu nesta sexta-feira (29.9) mais uma etapa do trabalho de valorização do Policial Militar (PM), com a formatura de 51 novos oficiais da corporação, após quase sete meses de curso de formação. Ao participar da solenidade realizada no Comando-Geral da PM representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, destacou que os investimentos da administração estadual em várias áreas, entre elas a segurança pública, contribuiu também para que Mato Grosso do Sul conquistasse a posição do 5º Estado brasileiro mais competitivo, conforme divulgado pela imprensa nacional.

“O que gera esse tipo de análise? São 28 indicadores, que vão de indicadores sociais, da educação, indicadores de desenvolvimento, pobreza, ambiente de negócios para atração do capital privado e segurança pública”, afirmou o secretário em seu discurso aos novos oficiais da PM. “O Estado conseguiu, no conjunto desses 28 indicadores, avançar cinco casas especificamente na segurança pública”, pontuou Riedel.

Ele lembrou que, mesmo diante de um cenário de dificuldades financeiras, com a maior crise na economia já enfrentada pelo Brasil, o governador Reinaldo Azambuja tem investido em infraestrutura e outros setores, para garantir melhor qualidade de vida à população. Eduardo Riedel assinalou que o investimento mais importante, tem sido na valorização profissional. “O principal investimento que temos a convicção de fazer é na valorização do nosso quadro de oficiais, do nosso quadro de praças. Não tenho dúvida que o equilíbrio entre o instrumento, que são esses investimentos, e a motivação, a capacidade dos senhores de se dedicarem à segurança pública do nosso Estado, é que fez que alcançássemos essa evolução”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Acosta, também lembrou aos novos oficiais a atenção que a corporação vem tendo do governador Reinaldo Azambuja. Citou que foram investidos, no programa MS Mais Seguro mais de R$ 100 milhões. E a PM recebeu 177 viaturas quadro rodas e 256 motos, além de armamento, munição e equipamentos de proteção individual. E enalteceu os investimentos na carreira do policial militar. Só nesta administração, foram mais de 4.600 promoções e quase 2 mil progressões.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários