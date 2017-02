Com investimento de R$ 8 mi, Comper Ypê vai gerar 80 novos empregos

Investimentos de R$ 8 milhões foram feitos no Comper Ypê, reinaugurado na manhã da quarta-feira (8), na avenida Mascarenhas de Moraes, bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Além do novo layout da loja, com bastante destaque para o setor de perecíveis, o empreendimento que hoje emprega 157 pessoas vai gerar 30 novos empregos diretos e 50 indiretos, de acordo com João Pereira, vice-presidente coordenador de marketing do Grupo Pereira.



Durante a inauguração, que contou com a participação de diversas autoridades, João frisou que o Comper Ypê agora possui o que há de mais moderno em termos de equipamentos. “Também aumentamos a parte de sortimento e melhoramos o setor de processados”, destacou.



Ele ainda informou que em breve será inaugurada uma unidade do Comper na Rua Spipe Calarge, na Vila Carlota, em Campo Grande, responsável por gerar 200 empregos diretos e 150 indiretos. No entanto, a próxima loja a ser reestruturada e reinaugurada é o Comper Rui Barbosa, cujas obras se iniciam ainda nesta semana.



Albanes Tiago, diretor operacional do Grupo Pereira, explicou que nos próximos 90 dias devem ocorrer ações especiais no Comper Ypê. Segundo ele, ao menos dois mil novos produtos foram agregados ao mix oferecido para os clientes.



O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), compareceu à inauguração e desejou boa sorte aos funcionários. Ele ainda elogiou as novas contratações e ressaltou que a medida deve aliviar a fila do desemprego na cidade.



Layout - Conforme Carolina Andriani arquiteta e designer do Grupo Pereira, a nova estrutura do Comper Ypê permitirá que os clientes percorram o local com bastante tranquilidade, garantindo assim uma compra harmoniosa.



O layout de reestruturação do Comper Ypê privilegiou uma iluminação com lâmpadas de LED e equipamentos modernos como prateleiras pretas, refrigeradores e ilhas de refrigeração distribuídos nos 2.800 metros da loja. “É um projeto pensado para garantir a economia de espaço com uma sinalização adequada visando uma melhor mobilidade na loja”, enfatizou Carolina.



A adega, perfumaria, panificadora, rotisseria e a seção de hortifruti possuem espaços bem valorizados, conforme informações de Juraci Amorim, gerente do Comper Ypê. Ele reforça que os preços continuarão sempre bem posicionados mediante a concorrência local.



A dona de casa Vilma Corrêa, 58 anos, foi ao local com a mãe Yolanda Corrêa, 79, e ambas aprovaram a nova cara do Comper Ypê. Elas fazem compras há mais de oito anos no lugar e disseram que ali encontram tudo o que querem comprar.



Mesma opinião é compartilhada pelo aposentado Sebastião Pereira, 65, que considera de excelente qualidade as mercadorias vendidas no Comper Ypê. “Agora, com essa nova aparência, ficou mais gostoso fazer compras aqui”, avaliou.



Ações – Para incentivar os clientes a visitarem as diversas seções da loja, por meio do Qr Code (código que armazena URLS e que faz direcionamento a sites, hotsites, além de vídeos) eles poderão utilizar os celulares e visualizarem promoções especiais. Basta scanear o código usando o smartphone.



De acordo com o departamento de marketing do Comper, serão colocados materiais de merchandising em frente às prateleiras e gôndolas, na altura dos olhos, com os respectivos códigos, para informar os clientes sobre vantagens em adquirir certos produtos, promoções e até lançamento de algumas marcas. Assim, por exemplo, ao fazer a leitura de um material disponibilizado na seção de cervejas, o cliente pode ser direcionado para uma oferta.



Quem quiser fazer compras no Comper Ypê pode ir de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 20h.



Fort Atacadista – O Fort Atacadista da avenida Ernesto Geisel, também pertencente ao Grupo Pereira, será reinaugurado nesta sexta-feira (10), às 9h, com um layout mais moderno, ar-condicionado, mix de produtos avançados, piso tratado, iluminação com lâmpadas LED e novas geladeiras e ilhas de refrigeração.



De acordo com Gustavo Desidério, gerente regional dos atacados Fort Atacadista, o espaço foi compactado para garantir mais conforto aos clientes. “Preparamos uma grande estrutura mercadológica com produtos saudáveis e direcionados ao bem-estar do consumidor”, explica.



Atualmente, 150 pessoas trabalham no Fort Atacadista da avenida Ernesto Geisel, que tem circulação diária de cerca de três mil clientes. Compras podem ser feitas no local de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.

Veja Também

Comentários