Com investimento de R$ 3,2 milhões, Governo do Estado constrói duas pontes de concreto em Rio Brilhante

O município de Rio Brilhante recebe R$ 3,2 milhões de investimentos do Governo do Estado e da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, na construção de duas pontes de concreto armado. As obras estão em execução no município e devem ser concluídas no próximo semestre.

Uma das travessias é erguida sobre o Rio Brilhante, na MS-156. Ao custo de 2,1 milhões, a ponte terá 120 metros de extensão por seis de largura. 80% da obra está concluída. A outra passagem é levantada sobre o Córrego Bálsamo, na MS-470. A edificação está 76% concluída e, depois de pronta, a ponte terá 30 metros de comprimento por seis de largura.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso de Rio Brilhante e região.

Ainda segundo Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

