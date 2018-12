Com investimentos de R$ 22 mi, principais avenidas de Dourados são recapeadas e uma já está concluída

O Governo investiu ainda mais R$ 15 milhões em outras obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município - Divulgação

Com investimento do Governo do Estado de mais de R$ 22 milhões, o projeto de recapeamento das três principais avenidas de Dourados segue em ritmo acelerado e uma delas, a Joaquim Teixeira Alves, já foi concluída.

As avenidas Marcelino Pires e Weimar Torres já estão com 54% e 86% das obras executadas, respectivamente. A pavimentação das vias fortalece o comércio da região e incentiva o empresariado, segundo a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), Elizabeth Rocha Salomão.

“O recapeamento das principais avenidas da cidade é importante para o comércio, assim como a recuperação das transversais que é um compromisso do governador com a cidade atendendo a uma reivindicação da Aced. Os benefícios são muitos, desde a valorização da fachada das lojas até a melhoria do acesso pelos consumidores. São medidas que incentivam os lojistas a vender mais e fortalecer o comércio, além de deixar a nossa cidade mais bonita e acolhedora”, disse.

Em junho de 2017, o governador Azambuja assinou a ordem de serviço para o projeto de recapeamento das três avenidas. O prazo de entrega da avenida já concluída, Joaquim Teixeira, seria abril do próximo ano. A Marcelino e a Weimar deverão ser entregues até no máximo em maio e julho de 2019, respectivamente, conforme o prazo estipulado.

Obras

O Governo investiu ainda mais R$ 15 milhões em outras obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município, e a maior parte das intervenções já apresenta mais de 60% do projeto executado.

No cronograma das obras estão diversas ruas da cidade como Alegrete, Natal, Altamira, Avaré, Araxá, Continental (parte), avenida Canaã I (parte), algumas ruas dos bairros Jardim Universitário, Jardim Porto Belo, Jardim Parati, Jardim Piratininga, Jardim Carisma, Estrela Hory, Residencial Oliveira, Vila Martins (parte), Altos do Indaiá (parte), além de outras áreas.