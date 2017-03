Com interdição da Mato Grosso, Agetran recomenda Afonso Pena e vai criar rota alternativa

A partir de segunda-feira (20) a Avenida Mato Grosso será interditada (pista sentido Parque dos Poderes/centro), a partir do cruzamento com a Rua Antônio Teodorowick, via de acesso ao Bairro Carandá Bosque. A interdição ocorre para execução das obras necessárias ao reordenamento do trânsito na rotatória das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins.

Ao longo dos próximos 70 dias, a Prefeitura de Campo Grande vai abrir alternativas de trânsito para os motoristas. Este é o tempo previsto para conclusão das obras, período em que estão previstas interdições pontuais na Mato Grosso, que sofrerá intervenções numa extensão de aproximadamente 400 metros, com redução de 2 metros do canteiro central em cada lado da pista e do próprio diâmetro da rotatória.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda a Avenida Afonso Pena como a melhor alternativa para chegar ao centro da cidade, mas vai criar rotas alternativas para aqueles motoristas que querem ter acesso à Avenida Nelly Martins ou desejam se deslocar até regiões da cidade como o entorno da Santa Casa e bairros como São Francisco , Jardim Autonomista, Vila Margarida, Giocondo Orsi, dentre outros bairros.

Nesta sexta-feira haverá faixas de orientação e a partir das 7 horas será feita a panfletagem com o material informativo de todas as alternativas de tráfego. Agentes de trânsito estarão na região pela manhã até às 8h15 e à tarde (das 17 às 18h30), também para prestar informações aos motoristas.

Nesta semana agentes já visitaram as principais repartições públicas sediadas no Parque dos Poderes (secretarias, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça), para informar o início das obras e a interdição de uma das pistas da Avenida Mato Grosso (sentido centro). O trânsito será fechado a partir do cruzamento com a Rua Antonio Teodorowick.

A recomendação é que seja feito, para chegar ao centro da cidade, o trajeto pelas avenidas Desembargador José Nunes da Cunha e do Poeta, (dentro do Parque) para daí se alcançar a Afonso Pena.

O mesmo itinerário poderá ser seguido no sentido inverso (centro-Parque), só que passando pela Avenida Hiroshima, para se chegar à Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho. A sugestão foi bem aceita pelas repartições, tanto que o setor recursos humanos do tribunal expediu ofício-circular sugerindo esta rota a todos os funcionários, inclusive para o início do expediente.

Rota pelo Antônio Maria Coelho

Os motoristas terão outras duas alternativas para chegar a diferentes regiões do centro da cidade. Poderão descer pela Mato Grosso até a Rua Lilian Oshiro, por onde alcançarão a Rua Antônio Maria Coelho (no cruzamento onde será instalado um semáforo) e daí alcançarão a Nelly Martins. A Antônio Maria Coelho (depois da Via Parque) será mão-dupla, duas pistas para quem for para o Parque dos Poderes e uma terceira para o tráfego em direção ao centro da cidade.

Para quem pretende chegar a Avenida Nelly Martins, a alternativa será entrar na Antônio Teodorowick (onde também haverá semáforo), seguindo pela Pedro Martins, Henrique Aragão e daí entra na Via Parque de onde poderá alcançar vias como a Rua Pernambuco ou a própria Mato Grosso, no outro lado da rotatória.

Nesta semana equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalharam num trecho da Pedro Martins, onde um problema de drenagem acabou afundando alguns metros de asfalto, mesmo após o tapa-buraco. Para resolver o problema, além de remendar novamente o pavimento danificado, foi necessário reconstruir o poço de visita.

A primeira etapa das obras deve durar 20 dias, período em que será interditado este trecho da Avenida Mato Grosso, no sentido centro, a partir da Rua Antônio Teodorowick. Posteriormente, nos 15 dias seguintes, será fechada a outra pista (sentido bairro) e nos 20 dias finais haverá o fechamento do trecho da Avenida Mato Grosso – parcialmente até a rotatória – e integralmente nos dois sentidos da avenida na altura do bairro Coophafé.

