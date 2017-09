Com interdição da Afonso Pena saiba como será distribuição do Jornal A Crítica

Neste domingo (24), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) realizará em Campo Grande, a Corrida de Rua alusiva a Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2017, com largada às 8h na Praça do Rádio. Por este motivo o Detran-MS informa que a avenida Afonso Pena terá interdição total, do Círculo Militar até o Shopping Campo Grande, com previsão para ser liberada às 10h.

A distribuição do jornal A Crítica na Avenida Afonso Pena será feita nas ruas laterais, rua Barão do Rio Branco com rua 14 de julho (Bar do Zé) e rua 15 de novembro com rua 14 de julho (em frente à sede da Associação Comercial de Campo Grande).

A partir da liberação da avenida, prevista para as 10h, a distribuição continua na Av. Afonso Pena esquina com a Rua 14 de julho. Nos pontos extras, os jornais serão distribuídos com carrinhos de carga.

