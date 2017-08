Com inscrições abertas, oficinas aquáticas gratuitas começam hoje

As aulas acontecerão no Parque Tarsila do Amaral e no Centro Municipal de Treinamento / Divulgação

Adultos e crianças interessados em participar das oficinas aquáticas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Campo Grande já podem se inscrever. As aulas acontecerão no Parque Tarsila do Amaral e no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), a partir desta segunda-feira (28).

Para aulas de hidroginástica adulto e natação infantil, os interessados podem se inscrever no Departamento de Esportes, que fica no Parque Tarsila do Amaral, durante o expediente comercial, das 8 às 17 horas. Já para iniciação esportiva na natação infantil no CEMTE, o cadastro será das 8 às 17 horas.

As aulas, oferecidas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), serão divididas em natação, para crianças, e hidroginástica, para adultos. “Ao todos serão oferecidas mais de 900 vagas para as oficinas aquáticas, ampliando o atendimento à população e oportunizando o acesso a novas práticas esportivas”, destacou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

Para quem tem problema na coluna, a reabertura das piscinas veio como um remédio. “O médico indicou a hidroginástica como tratamento para hérnia de disco, mas eu não tive o recurso para fazer. Agora, com a reativação das piscinas, na próxima semana estarei na água”, comemorou Marina José da Silva, 44 anos, moradora do bairro Vida Nova 3.

Inscrições

No ato da inscrição, é necessário preencher um formulário e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Os menors são obrigados a apresentar autorização do responsável. Posteriormente, será realizada avaliação prévia dos participantes e exame médico. Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Esportes da Funesp, por meio do telefone 3314-3527.

OFICINAS

Tarsila do Amaral

Hidroginástica -3ª e 5ª – das 7h ás 8h

Hidroginástica – de 2ª a 6ª – das 8h às 9h

Natação (6 a 12 anos) – 2ª, 4ª e 5ª – das 9h às 10h e das 10h às 11h

Natação (acima de 13 anos) – 3ª e 5ª – das 9h às 10 e das 10h às 11h

Natação (6 a 12 anos) – 2ª, 4ª e 5ª – das 15h às 16h e das 16h às 17h

Natação (acima de 13 anos) – 3ª e 5ª – das 15h às 16h e das 16h às 17h

Hidroginástica – de 2ª a 6ª – 17h às 18h

Hidroginástica – 3ª e 5ª – 18h às 19h

Centro Municipal de Treinamento Esportivo – CEMTE

Natação (8 a 16 anos) – 2ª, 4ª e 6ª – das 13h às 17h30

Natação(8 a 16 anos) – 3º e 5ª – das 8h30 às 11h30

