Com inscrição até dia 31, Energisa abre vagas de estágio em seis áreas

Os selecionados iniciarão na empresa em março - Arquivo

A Energisa está com inscrições abertas para o programa de estágio 2018 em Mato Grosso do Sul. Há vagas para seis áreas e o prazo está previsto para encerrar no dia 31 deste mês.

As vagas são para Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Elétrica, Jornalismo e Técnico em Eletrotécnica.

Os estagiários selecionados iniciarão na empresa no mês de março. Para participar o candidato das graduações precisa estar no 4º semestre do curso ou a um ano de se formar.

Já quem pretende tentar uma vaga de nível técnico precisa estar no segundo semestre do curso ou também estar a um ano de se formar.

Serviços – Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail: recrutamentoselecao@energisa.com.br