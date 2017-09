Com incentivo do Governo, fábrica de MDF em Água Clara transforma realidade de 200 familias

Água Clara (MS) – Oito horas de trabalho, três horas de viagem, quatro de estudo e mais três de ônibus até voltar para casa. Essa é a rotina diária de quem mora em Água Clara e vai todos os dias estudar em Três Lagoas, mas pode dormir em casa com a tranquilidade de ter um emprego.

Bianca Mathias Leme, 20 anos, é estudante de Farmácia Bioquímica em Três Lagoas, mas mora em Água Clara. Ela viaja todos os dias para estudar e ter a tranquilidade de morar com a sua família sem precisar se mudar. Há quase um ano ela trabalha na Green Plac e comemora a oportunidade em atuar na área que escolheu em sua cidade natal.

Ela conta que a rotina é cansativa, mas alivia a preocupação com o futuro. “Eu estava procurando um emprego, mas em cidade pequena ia acabar saindo da minha área devido a necessidade de trabalhar”, conta Bianca que participou do processo e é uma das 17 universitárias contratadas pela Green Plac.

Mas na família não é só Bianca que teve a chance de mudar seu futuro. Seu pai, o engenheiro eletricista Ademir Augusto de 43 anos, é supervisor técnico na fábrica que inaugura em janeiro. Antes de passar no processo seletivo para integrar a equipe da Green Plac, ele atuava em trabalhos temporários no município.

“Estou há um ano aqui e é uma grande vantagem poder trabalhar na minha área, estar perto da família e ainda ter melhor condição financeira de preparar o futuro meu e dos meus filhos”, conta. Uma das prioridades da Green Plac foi priorizar a mão de obra local e, para isso, capacitou 76 trabalhadores em parceria com o Senai, além dos universitários e demais que somam 200 empregos diretos.

Diretor da unidade em Água Clara, Mario Gavinho, conta que o processo de seleção de pessoal foi um dos mais gratificantes. “Fizemos de tudo para priorizar a população local e por isso acompanhamos o processo de seleção desde o início”, destaca.

Desenvolvimento Econômico

Para sair do papel, a Green Pac pertencente a holding Asperbras, contou com ajuda do Governo do Estado, por meio de incentivos fiscais. A primeira fábrica de MDF do Centro-Oeste terá capacidade para produzir de 250 a 300 m³ por ano.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna, participou da visita à unidade junto com o governador Reinaldo Azambuja, nesta segunda-feira (18.9).

Ricardo destacou a importância de uma fábrica desse porte para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Além de transformar a realidade econômica de uma cidade pequena, pautada no agronegócio, a Green Pac contribui para o trabalho que fazemos de diversificar a matriz econômica, gerando emprego e renda em várias áreas “.

Texto e fotos: Priscilla Peres – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

