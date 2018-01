Com incentivo das famílias, candidatos passam por teste físico para o cargo de Agente de Polícia em MS

A candidata Gisele Mello, de Três Lagoas (MS) falou da sensação de estar prestes a concluir mais uma etapa do concurso que é o primeiro dela na área - Fotos: David Majella

O Governo do Estado aplicou no ultimo fim de semana, o Teste de Aptidão Física (TAF) para 1050 candidatos que concorrem às vagas de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de Investigador (100) e Escrivão (80), do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

No sábado (27) os candidatos passaram pela primeira etapa do teste físico, onde executaram exercícios de barra, abdominais e salto em distancia, no prédio da Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol). A prova de corrida aconteceu no domingo (28) no Parque dos Poderes, com largada em frente à Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e chegada na Avenida do Poeta Manoel de Barros.





Nos dois dias, a sensação entre os candidatos era de ansiedade e confiança para concluir mais uma fase do certame. De Uraí, o paranaense, André Garcia Martins afirmou estar preparado. “Espero passar né?! Há dois meses venho fazendo um treinamento específico para o TAF, mas antes já vinha praticando exercício físico, academia, exercício funcional” frisou.





A candidata Gisele Mello, de Três Lagoas (MS) falou da sensação de estar prestes a concluir mais uma etapa do concurso que é o primeiro dela na área. “A gente fica nervosa, apreensiva, mas dá um orgulho, uma sensação de bem estar por estar aqui. A apreensão é normal, só depois que sair o apto lá na frente, para ter certeza de que consegui. Mas me preparei muito estou confiante” destacou a candidata.





Apenas a Comissão Organizadora e os candidatos tinham acesso ao local de aplicação dos testes, mas do lado de fora, tereré gelado, picolé e muita devoção acompanhavam as famílias dos candidatos. Acompanhada de duas amigas, Rosa Maria Carvalho enviava energias positivas para o esposo Ari. “Estou aqui nervosa, tomando tereré, roendo a unha e em oração para que dê tudo certo”.

De Campo Grande e com duas filhas fazendo o teste, o casal Walter e Neli (foto de capa), observava atentamente o que acontecia do lado de dentro da Acadepol. “Estamos aqui na expectativa. Temos confiança de que as duas irão passar. Elas se prepararam muito. A nossa torcida é para que elas superem a ansiedade, porque sabemos que fisicamente elas estão preparadas” disse a mãe de Thais e Priscilla.

Janio Paixão Lopes e a esposa Márcia, vieram de Goiânia (GO) acompanhar a filha Rejane, em mais uma fase do concurso. “Nós acompanhamos ela em todas as fases. A esperança é que ela consiga alcançar os objetivos dela, e o acompanhamento e incentivo dos pais é muito importante. O pessoal da comissão esta de parabéns pela organização” pontuou o pai Jânio.

Há nove anos atuando como preparador físico de TAF, o profissional de educação física, Joni Guimarães aguardava confiante a saída de seus alunos. “Tenho 21 alunos fazendo o TAF hoje. Preparei eles por quatro meses. Estou só aguardando o sorriso deles na saída. Ai dentro não acontece nada de diferente. Quem esta preparado vai passar e quem não está preparado, vai reprovar. E no caso deles, eles estão bem preparados” afirmou.

Após o teste de corrida no domingo, a sensação era de alívio para os candidatos que conseguiram cumprir mais essa etapa do certame. De Campo Grande, Diego Arraes, 33 anos comemorou. “Gratificante depois de tanto esforço, tanto estudo. Concluir mais essa etapa, é um alívio, tira um peso né? Sempre pratiquei atividade física, mas há dois meses intensifiquei o treino para passar mais essa fase” declarou.

Outro candidato que comemorou a conclusão de mais uma fase do seu primeiro concurso foi Guilherme Pinheiro, de Londrina (PR). “Essa é uma sensação muito boa. Antes estava meio ansioso, e apesar de ter treinado bastante, cheguei aqui e fiquei um pouco ansioso. Mas depois fui acalmando, e consegui fazer no tempo. Escolhi a carreira policial, e já faz quase 1 ano que estou estudando e me preparando para os concursos. O de Mato Grosso do Sul é o primeiro que faço” comemorou Guilherme.

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar do exame de aptidão física será divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) da próxima quinta-feira (01 de fevereiro).