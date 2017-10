Com incêndio controlado, bombeiros vão deixar Chapada dos Veadeiros

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou hoje (29) que, com o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, sob controle, metade dos bombeiros deve deixar o local até o fim deste domingo. A situação da área será verificada novamente amanhã por um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O anúncio atesta a sinalização positiva dada pelo chefe do parque, Fernando Tatagiba. Também nesta segunda-feira, a totalidade de membros do Grupamento de Atividades Técnicas (GAT) e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) já deve ter partido, permanecendo no parque 15 voluntários da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, um esquadrão do Ibama e dois aviões-tanque.

Embora a previsão seja de que as duas aeronaves sejam liberadas dentro de dois dias, no máximo, o ICMBio recomenda que uma delas seja mantida em atividade por uma semana, por precaução. Os voluntários do Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, já retornaram à sua localidade de origem.