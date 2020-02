Com hotéis lotados e muita animação, Corumbá espera público recorde nos desfiles

Foto: Sílvio de Andrade

Campo Grande (MS) – Com expectativa de público recorde este ano, o carnaval de Corumbá ecoa pelos quatro cantos da cidade. Muita agitação nos barracões das escolas de samba, na finalização das fantasias para o desfile, que ocorrerá no domingo e segunda-feira; pagode ao vivo nos bares e na concentração do maior bloco de sujos, o Cibalena, que sai na noite desta sexta-feira (21) na Avenida General Rondon com previsão de 30 mil foliões.

O ensaio técnico das escolas de samba, no dia 16, foi um termômetro para o maior carnaval de Mato Grosso do Sul. Mais de 10 mil pessoas foram para o circuito do samba aplaudir sua escola de coração deixou os carnavalescos animados. “Nunca tivemos um público como esse em um ensaio, a cidade voltou a se empolgar com o carnaval, mesmo nessa crise que vivemos”, disse Zezinho Martins, presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá).

O carnaval corumbaense tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, com a liberação de R$ 700 mil, distribuídos entre as escolas de samba, blocos e a prefeitura. O investimento total na folia pantaneira é de R$ 3,5 milhões, segundo a prefeitura, que estima um retorno financeiro para a cidade, com a movimentação da cadeia produtiva, de R$ 13 milhões. A rede hoteleira está lotada por foliões brasileiros e bolivianos.

Muito brilho e luxo no desfile de fantasias, um evento tradicional em Corumbá. Foto: Gisele Ribeiro/PMC

Desfile de Fantasias

Além do Cibalena, desce a avenida, nesta noite, o bloco independente Sem Limite na Folia. Na quinta-feira, a principal atração foi o Bloco Chupeta, que levou maior público para as ruas em anos anteriores. A opção do bloco pelo funk também não animou o público e os turistas, com repercussão negativa nas redes sociais. O Bloco Cibalena está concentrado desde a manhã desta sexta-feira, entre as ruas Cuiabá e Antônio Maria, e promete arrastar uma multidão.

A 39ª edição do Desfile de Fantasias foi realizada na quinta-feira, no Clube Corumbaense, com 22 participantes. O evento, que já foi mais concorrido no Brasil no passado, resgatou a magia dos antigos carnavais. Valdir Gomes com a fantasia “Pássaro de Fogo”; Fernanda Vanucci com “Crepúsculo de uma Era” e Adão Barbosa (Adãozinho) com “O Mundo Místico da Cor Púrpura” desfilaram como Hors Concours (não compete com os demais).

Na Originalidade o vencedor foi Carlos Flores, com a fantasia “Zumba o Último da Tribo de Kizomba”, que somou 241 pontos. A vencedora do Luxo Feminino foi “O Pássaro de Fogo Imortal – A Fênix”, apresentada na passarela por Rebeca D’Albine, que obteve 248,8 pontos. “O Reino Encantado do Beija-Flor”, de Douglas Marques de Melo foi a campeã da categoria Luxo Especial, com 240,8 pontos. Luciano Pereira Alves venceu no Luxo Masculino com a fantasia “Allikan Senhor dos Mistérios, Magia e Encantamentos”, que conquistou 235 pontos.

Texto: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)