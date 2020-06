Com horário estendido, comércio da Capital está autorizado a abrir em feriado

Larissa Silva com CDL Campo Grande

Após essa data, será restabelecido o horário previsto para o período de pandemia do covid-19 - Foto: Divulgação

Decreto publicado pela Prefeitura de Campo Grande autoriza o funcionamento do comércio varejista nos feriados e em horário estendido das 7h30 às 19h. A medida passa a valer a partir de hoje (5) até o dia 14 de junho.

A publicação do Diário Oficial considera a data comemorativa do Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, permitindo excepcionalmente o funcionamento das atividades, de 05 a 14 de junho, das 7h30 às 19hs, inclusive nos feriados de Corpus Christi (11) e Santo Antônio (13).

Após essa data, será restabelecido o horário previsto para o período de pandemia do covid-19.

Para o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, é uma conquista para o setor, que vem sofrendo com a queda nas vendas. "É mais uma oportunidade para que o varejista oferte seus produtos, em uma data que tradicionalmente é importante para o comércio".