Com greve no DF, centros de assistência social e apoio a mulher não funcionam

Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal também estão na greve geral de desta sexta-feira, 28, contra as reformas do governo do presidente Michel Temer. Segundo o diretor de Comunicação da categoria, Carlos Frederico Coelho, a greve dura 24 horas e os principais pontos afetados são casas de atendimento a criança, adolescente, idoso e família (albergues) e o Centro Especializado a Atendimento à Mulher (Ceam), que recebe mulheres que sofrem violência doméstica.

Coelho informou que, nesta sexta, a mulher que sofrer algum tipo de violência e precisar do atendimento do Ceam deve primeiro ir a uma delegacia e esperar até amanhã para poder ser atendida no centro.

A categoria afirma que "a paralisação é uma briga não só dos trabalhadores, mas também das mulheres e da população mais carente".

