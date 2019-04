Com gabinete itinerante e estande de atividades, Governo de MS tem presença confirmada na Expogrande 2019

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul tem presença confirmada na Expogrande 2019 – uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste, que este ano chega à 81ª edição. O evento será realizado entre os dias 4 e 14 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Com coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o estande do Governo contará com o Gabinete Itinerante e a participação de diversas instituições do Estado.

Na programação: uma série de palestras, oficinas e atendimentos institucionais das agências de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro); e das fundações de Turismo (Fundtur) e de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect).

Pelo quarto ano consecutivo, o Gabinete Itinerante será utilizado para governador Reinaldo Azambuja e seus secretários estaduais cumprirem expediente de trabalho. Estão confirmados atendimentos da Semagro, da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica) e da SES (Secretaria de Saúde).

Também estão certas a participação da Fundação de Cultura (FCMS) e da Subsecretaria Especial de Cidadania, ligada à Segov. Apresentações culturais do Rede Solidária, programa social da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), também serão realizadas.

Confira a programação:

Quinta-feira (4 de abril): expediente da Semagro;

Sexta-feira (5 de abril): expediente da Fundect e apresentações do Rede Solidária;

Sábado (6 de abril): apresentações do Rede Solidária;

Domingo (7 de abril): apresentações do Rede Solidária;

Segunda-feira (8 de abril): expediente do secretário de Saúde, Geraldo Resende;

Terça-feira (9 de abril): expediente do governador Reinaldo Azambuja e dos secretários Eduardo Riedel (Segov) e Jaime Verruck (Semagro), além de apresentações do Rede Solidária;

Quarta-feira (10 de abril): expediente do secretário Carlos Alberto de Assis (chefe de gabinete do governador);

Quinta-feira (11 de abril): expediente da Iagro;

Sexta-feira (12 de abril): expediente da subsecretária Luciana Azambuja (Cidadania) e apresentações do Rede Solidária;

Sábado (13 de abril): expediente da diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, e apresentações do Rede Solidária;

Domingo (14 de abril): expediente da diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, e apresentações do Rede Solidária.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo