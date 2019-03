Com funk, samba e axé, Bloco da Preta fecha o pós-carnaval no Ibirapuera

O Bloco da Preta, comandado pela cantora Preta Gil, já toma as ruas em frente ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Preta, que faz sua estreia na folia paulistana, é uma das principais atrações do pós-carnaval da capital paulista. Segundo a organização, a expectativa de público para o evento é de 300 mil pessoas.

A concentração de foliões começou por volta das 13h na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Obelisco do Ibirapuera e o desfile seguirá em direção ao Monumento às Bandeiras. E o bloco começou a andar por volta de 14h20.

Após dez anos agitando as ruas do Rio e Salvador, o Bloco da Preta apresentará hits como "Excesso de Gostosura". A cantora, que contará com a bateria Black Power, promete arrastar foliões com sucessos de funk, samba, sertanejo e axé.

"Estou realizando um sonho que sempre tive de trazer o Bloco da Preta para São Paulo. E esse sonho só é possível por causa de vocês. Levantem os braços e vamos dizer não a homofobia", disse a cantora no início da música Sinais de Fogo.