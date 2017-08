Com frentes de drenagem, Brilhante tem dois pontos de interdição por 15 dias

Nos próximos 15 dias, com as obras de drenagem na Rua Brilhante, corredor sudoeste do transporte coletivo, estão previstos dois pontos de interdição de trânsito, nos cruzamentos com as ruas Ciríaco Maymone e Vicente Solaris. Os motoristas devem ficar atentos às alternativas de trânsito sugeridas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Rotas alternativas

Os motoristas devem ir pela Brilhante até a Argemiro Fialho, entrar à esquerda, descer uma quadra, fazer conversão à direita na Alexander Fleming, na segunda quadra entrar na Salim Maluf, subindo duas quadras retornará a Brilhante.

Quem estiver na Argemiro Fialho, para ir em direção ao terminal Bandeirantes, uma quadra antes da Brilhante, deve entrar na Rua Marechal Floriano, seguir até a Salim Maluf, por onde chegará a Brilhante.

Desde o final de semana o trânsito está liberado nos cruzamentos da Guia Lopes com a Avenida Salgado Filho e da Brilhante com a Argemiro Fialho, onde foram executados serviços de drenagem e recomposição do pavimento.

