Com foco no aumento da produtividade, técnicos da Agraer vão capacitar produtores das hortas urbanas

Os agricultores familiares, que já são beneficiados pelo Programa de Hortas Urbanas do Governo do Estado, em Campo Grande, também vão receber, dos técnicos da Agraer/MS capacitação, com foco na sustentabilidade e aumento da produtividade.

O projeto completo, que tem por meta revitalizar e reorganizar 80 hortas comunitárias já implantadas, prevê para 2020, a implantação de outras 80 novas hortas e mais 10 pontos de comercialização.

Segundo Araquem Ibrahim Midon, gerente de desenvolvimento da Agraer/MS, desde o começo de janeiro deste ano, técnicos da Agência vêm realizando visita técnica às hortas urbanas de Campo Grande. Ele explicou que o objetivo é fazer um diagnóstico com as principais dificuldades encontradas pelos produtores e assim poder capacitá-los.

Na região do bairro Jardim Centenário, os técnicos visitaram duas hortas. Lá os proprietários Edilvado Felipe de Oliveira e o Nilson Lopes cultivam abóbora, cebolinha, quiabo, Berinjela, pimenta, alface e couve. Além de boas práticas de produção, os agricultores pediram auxílio nas técnicas de comercialização.

A necessidade de insumos também foi alvo do diagnóstico.

Além da capacitação dos produtores, também serão disponibilizados insumos como calcário, fertilizantes orgânicos e sementes, ferramentas, barracas e kits de irrigação.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Neia Maceno