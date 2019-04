Com foco na ressocialização de custodiados, Agepen firma parceria com Instituto Ação pela Paz e APAC

Como forma de possibilitar um cumprimento de pena humanizado e efetivo, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) firmou parceria com o Instituto Ação pela Paz, do estado de São Paulo. A diretora executiva do Instituto, Solange Senese, fala da importância dessa colaboração.

A ação tem como objetivo aprimorar e aparelhar o projeto de enfrentamento à dependência química no ambiente do cárcere. Inicialmente, dez unidades penais do Estado serão beneficiadas. O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves comenta sobre os benefícios da parceria.

A presidente da APAC, Helita Barbosa Serejo Lemos Fontão, explica o que é a associação.

O local que será construída a sede da instituição é um terreno de 32 mil metros quadrados que foi cedido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Primeiramente deve ser construída a APAC feminina e posteriormente a masculina.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Tatyane Santinoni