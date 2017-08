Com foco na identidade institucional, Agepen padroniza cores da pintura das suas unidades

Campo Grande (MS) – Imóveis da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) agora deverão ser pintados com cores padronizadas, conforme Decreto do Governo publicado na página 3 do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (1º.8).

A medida objetiva destacar a presença dos prédios da agência penitenciária nas áreas onde estão localizados e diferenciá-los dos demais órgãos públicos ou privados, a fim de garantir maior facilidade de identificação.

A publicação traz discriminada desde as cores que deverão constar na parte externa como nas paredes internas, além de grades, portas, janelas e demais estruturas, tendo como base os tons instituídos na logomarca da Agepen: preto, amarelo ouro e o branco (em representação ao prata do símbolo); além do amarelo canário e o azul. Para a identificação, deverá ser utilizada apenas arte impressa em placas em PVC nas cores branca e amarela.

Conforme o Decreto, a mudança das cores dos imóveis da Agepen será gradativa, de acordo com a necessidade de pintura dos prédios ou em caso de reforma.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Keila Oliveira

