Com foco na expansão do agronegócio, Sindicato Rural abre 54ª Expoagro

Evento começou na sexta-feira (11) e segue até o dia 20 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho - Divulgação

O Sindicato Rural de Dourados abriu oficialmente na manhã deste sábado (12) a 54ª Expoagro com foco no fortalecimento do setor a partir das inovações tecnológicas, capacitação e expansão do agronegócio. A cerimônia de abertura aconteceu no auditório do Sindicato Rural reunindo autoridades, produtores e profissionais da área. A 54ª Expoagro é a maior e melhor feira agropecuária do Mato Grosso do Sul e representa um marco na história do agronegócio no Estado. O evento começou na sexta-feira (11) e segue até o dia 20 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

O presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damália, fez questão de ressaltar a importância da Expoagro para o agronegócio e a oportunidade que o evento representa de evidenciar uma das maiores regiões produtoras de grão do país. "A Expoagro tornou-se um patrimônio de toda a Grande Dourados, com o objetivo de impactar positivamente a sustentabilidade e a competitividade do agronegócio, com uma série de iniciativas para alavancar a produção", discursou.

"Fatores como estudo do cultivo, investimento em tecnologias e novas estratégias de produção foram essenciais para conseguir vencer o desafio de aumentar a produtividade", acrescentou.

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, complementou, afirmando que o Brasil 'precisa despertar para a importância do setor produtivo'. "O Brasil já é hoje o maior exportador de soja do mundo e está prestes a alcançar também o título de maior produtor mundial da oleaginosa. Isso acontece porque nenhum produtor mundial é mais competitivo do que o brasileiro, que mesmo em condições adversas busca tecnologias e alternativas para aumentar cada vez mais sua produção", afirmou.

Já a prefeita da cidade de Dourados, Délia Razuk, enalteceu o papel do Sindicato Rural de Dourados e seu trabalho para o desenvolvimento do setor e a importância da união para que o crescimento do Estado. “Todos temos que trabalhar juntos para continuar crescendo”, falou Délia.

Neste ano, a feira conta com mais de 80 expositores, que irão apresentar as últimas novidades em tecnologia para o homem do campo. A programação técnica também está recheada, com cerca de 90 palestras, dias de campo e simpósios sobre agronegócio, com temas que vão desde o cenário econômico do setor, até a informações técnicas sobre manejo na agricultura e pecuária.

Shows - O primeiro show artístico aconteceu já na sexta-feira (11), com apresentação de Jefferson Moraes e Alok. Neste sábado, a agenda de shows segue com a presença das duplas Fernando e Sorocaba e Paulo e Jean. Na próxima quarta-feira (16), será a vez do grupo Atitude 67; na sexta-feira, 18, teremos o retorno da dupla Léo Verão e Daniel Freitas, e também o show de Jorge e Mateus; e, por fim, encerrando a programação, haverá o show da banda Raça Negra, no dia 19 de maio.