Com foco na diversidade social e cultural, Semed encerra calendário alusivo ao aniversário de Campo Grande

Combater a discriminação e as desigualdades sociais é o objetivo do evento “Diversidade em ação: múltiplos olhares”, que a Divisão de Educação e Diversidade da Semed (Secretaria Municipal de Educação) irá realizar nesta quinta-feira (31), no Centro de Formação da Semed, a partir das 19 horas.

Voltado a profissionais da Educação que atuam nas unidades da Rede Municipal, o evento é o último do calendário de atividades alusivas aos 118 anos de Campo Grande da Semed e vai levar ao público a palestra “Diversidade e diferença étnica: desafios para uma pedagogia intercultural”, ministrada pela professora Valéria Aparecida Mendonça de Oliveira Calderoni, doutora em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Atuando também na Rede Municipal de Ensino (Reme), a professora tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Escolar Indígena.

A palestra faz parte do “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada” e tem o propósito de fomentar discussões que promovam a desconstrução de práticas e discursos racistas e sexistas, além de incentivar entre os alunos a reflexão sobre a importância de desconstruir estereótipos e conceitos, que dão invisibilidade aos indígenas e afrodescendentes.

A ideia é que a palestra auxilie os profissionais no sentido de estabelecer ações que combatam a discriminação e as desigualdades sociais, culturais, políticas, econômicas e intelectuais de cada povo.

