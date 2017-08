Projeto “Escola Segura com a Guarda Amiga” quer promover a cultura da paz nas escolas

Com a intenção de levar ações de prevenção contra o uso de drogas, a violência e a criminalidade, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), lançou nesta terça-feira (8) o projeto “Escola Segura com a Guarda Amiga”. A abertura do evento contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

Criado pela Guarda Civil Municipal, através da Superintendência de Ações Preventivas ao Uso de Drogas, o programa prevê a aplicação de ações práticas nas escolas da Rede Municipal, com a prevenção e promoção de cultura de paz, além de ações de qualificação e treinamento de pessoal para atuação no ambiente escolar.

Nas ações do projeto estão previstas palestras que irão discutir os temas de forma transversal. A intenção é fazer abordagens com a comunidade local e com os próprios alunos, com informações sobre temas relacionados à segurança e sobre os efeitos nocivos das drogas.

Depois de implantado o projeto, a meta é realizar pelo menos 15 palestras mensais. As intervenções acontecerão por meio de cursos, atividades artísticas, cinema, oficinas, entre outras modalidades.

Também serão abordadas questões relacionadas à prática do bullying; educação ambiental para preservação de bens públicos; incentivo à pratica de atividades físicas para uma vida saudável e noções de direitos humanos.

O prefeito Marquinhos Trad considerou o projeto fundamental para disseminar entre os jovens, ações de combate à violência. “A educação é uma das principais ferramentas para que o jovem não ingresse no mundo das drogas e cometa crimes”, disse.

O secretário especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, ressaltou que a ideia do projeto também é atingir os pais. “Na faixa etária desses alunos, eles absorvem muitas informações. Esse projeto leva ao público informações inerente ao malefício de substâncias entorpecentes. Pretendemos levar essa cultura de prevenção a casa deles, aos pais, para que esse aluno não possa ser alcançado por um traficante ou aliciador”, pontuou.

O Procurador Federal Sérgio Harfouche, idealizador do Programa para Prevenção da Violência e Evasão Escolar – ProCEVE, implantado na Semed, que tem como objetivo a prevenção de atos violentos no ambiente escolar acredita que o projeto vai buscar novos valores.

“Não adianta vendermos uma imagem de bonzinhos em troca da falência de toda uma geração. Sabemos que é possível resgatar os valores perdidos”, afirmou o Procurador.

O representante da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Otoni Cesar Coelho, que coordena o projeto “OAB vai à Escola”, também inserido na Reme, falou sobre a retomada do projeto.

“A mídia nacional tem trazido notícias muito ruins. O que esse projeto faz é ‘plantar boas sementes’ nas escolas, combatendo e prevenindo o mal”, destacou Otoni.

O vereador Odilon de Oliveira, membro da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, destacou que o legislativo está trabalhando em parceria com outras instituições públicas, realizando uma pesquisa que vai ajudar a intensificar o trabalho de combate às drogas nas escolas municipais.

“A Câmara de Vereadores está empenhada em trabalhar e proteger nossa juventude. Estamos formando uma pesquisa nas escolas municipais para que possamos descobrir indícios sobre a questão das drogas. Essa pesquisa vai ajudar a elaborar ações concretas”, finalizou o vereador.

