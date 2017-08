Curso ministrado pelo Governo de MS capacita mais 41 servidores em Amambai

Modelo nacional de gestão em captação de recursos federais, o Governo de Mato Grosso do Sul segue capacitando servidores públicos nos municípios do Estado. A 4ª edição do Seminário da Rede Siconv, realizada na terça-feira (15) e quarta-feira (16.8) em Amambai, reuniu 41 agentes multiplicadores de 12 diferentes cidades da região. A ação é fruto da parceria entre Governo de Mato Grosso do Sul, por meio de convênio firmado com o Ministério do Planejamento, Associação dos Municípios (Assomasul) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A capacitação dos servidores públicos iniciou primeiro na gestão estadual ainda em 2015 e foi determinante para o aumento no volume de recursos federais aplicados na gestão do Governador Reinaldo Azambuja. Isso porque, segundo dados do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), a média de formalização de convênios com a União registrou um incremento de 130% em 2016. O projeto colocou Mato Grosso do Sul como o número um do País em firmar convênios com a União em 2016 e agora está sendo disseminado entre as administrações municipais.

De acordo com o coordenador do projeto, assessor técnico da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Luiz Carlos Morenti, os municípios enfrentam sérias dificuldades nas áreas que exigem a atuação de profissionais habilitados com capacidade técnica para elaboração de projetos e execução. “A grande maioria tem desempenho muito reduzido, como verificamos pelo próprio portal de convênios (Siconv). Em posse desses dados, montamos a capacitação que tem como objetivo reverter o quadro, tornando esses profissionais capazes de captar recursos financeiros para atender demandas de suas comunidades, possibilitando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, declarou.

O prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, que sediou o curso, avalia que a medida aumenta as possibilidades de executar uma gestão cada vez melhor, haja vista as dificuldades enfrentadas pelas administrações atuais devido à crise financeira.

Para a técnica da prefeitura de Amambai, Tatianne Perez, apesar do tempo reduzido, a capacitação foi bastante completa e satisfatória. “Achei de extrema importância e imensamente válido o treinamento presencial que tivemos sobre o Siconv. É uma ferramenta de trabalho que faz o diferencial em qualquer gestão. Com uma abordagem teórico-prática completa e satisfatória, pudemos conhecer várias formas de calcular indicadores, gerenciar e monitorar sistemas. De uma forma geral, posso afirmar que muitas dúvidas foram esclarecidas”, afirmou.

Capacitação X captação

A capacitação dos servidores foi determinante para que Mato Grosso do Sul fosse o Estado número 1 do Brasil em captação de recursos federais em 2016. A conquista faz parte do planejamento estratégico da gestão do governador Reinaldo Azambuja e reforça a importância da captação, principalmente, no momento de crise financeira que os estados e municípios atravessam.

“Investir na qualificação do funcionalismo é melhorar o desempenho do planejamento estratégico. A atração de novos investimentos, além daqueles que constam no Plano Plurianual, traz muitos benefícios e contribui para a desburocratização da máquina pública com viabilização de recursos adicionais para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população”, explicou Reinaldo Azambuja.

O presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, comemorou a parceria e afirma que a capacitação que o Estado oferece traz benefícios enormes aos municípios em momento de arrecadação baixa e de dificuldade. “Se a gente consegue dinheiro novo com o Governo Federal, conseguimos melhores resultados para nossa população. O governador vem demonstrando na prática que faz um governo municipalista, tratando os municípios com proximidade. Atualmente, os municípios estão em situação financeira complicada e os gestos e apoios do Governo do Estado estão sendo muito importantes em momentos difíceis da economia nacional”, finalizou Caravina.

Siconv

O Siconv foi criado em 2008 para administrar convênios com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. O acordo prevê a adesão à rede do Sistema de Convênios (Siconv) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e estabelece apoio às atividades de interesse comum e desenvolvimento de ações conjuntas de capacitação por meio de seminários regionais, melhorias da gestão, fortalecimento da comunicação e transparência às transferências voluntárias da União, em favor dos associados.

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação.

Veja Também

Comentários