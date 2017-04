A greve dos trabalhadores dos Correios em Cuiabá, no Mato Grosso, onde está instalada a centralizadora responsável pela triagem das correspondências inclusive do Mato Grosso do Sul terminou. As entregas, segundo a empresa, já foi regularizada e deverão estar em dia até a próxima semana.

Quem desejar registrar alguma reclamação ou outra manifestação deve procurar a empresa pelo telefone 0800-725-0100 ou no próprio site. Para outras demandas o número para atendimento é o 0800-725-7282.

