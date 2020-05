Com feriado antecipado, taxa de isolamento social em SP fica em 51%

Desde o dia 3 de maio, quando o estado chegou a 59% de isolamento, São Paulo só conseguiu alcançar a meta mínima, de 55%, uma única vez - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A taxa de isolamento social no estado de São Paulo ontem (25) foi de 51%, quatro pontos percentuais abaixo do que foi registrada no domingo (55%) e apenas um ponto percentual acima da segunda-feira anterior (50%).

Para tentar aumentar o isolamento social no estado, o governo paulista antecipou ontem (25) o feriado do dia 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas a medida não funcionou como era esperado pelo governo. A taxa subiu apenas um ponto percentual em relação à última segunda-feira e se manteve abaixo do valor mínimo estabelecido pelo governo em 55%. O ideal é que o isolamento no estado ficasse acima de 70%.

Desde o dia 3 de maio, quando o estado chegou a 59% de isolamento, São Paulo só conseguiu alcançar a meta mínima, de 55%, uma única vez. E isso aconteceu no último domingo (24), quando foi registrada a taxa de 55%.

Capital

Na capital, a taxa foi ligeiramente superior à média do estado, ficando ontem em 53%. A cidade com a maior taxa de isolamento no estado foi São Sebastião, onde ontem ela atingiu 63%, a única cidade paulista a ultrapassar a marca de 60% no feriado.

Uma taxa alta de isolamento, acima de 55%, segundo o governo paulista, ajuda a combater a propagação do novo coronavírus pelo estado e evita a alta ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva.