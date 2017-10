Com estoque em baixa, Hemosul convoca voluntários para doação de sangue

- Divulgação

O Hemosul de Campo Grande está convocando voluntários para novas doações de sangue do tipo O- que possui baixo estoque. As doações de plaquetas do tipo O+ também estão sendo pedidas, por conta do baixo nível no estoque do hemocentro.

Para as doações, o voluntário deverá estar bem alimentado e portando um documento original com foto. Entres os critérios básicos para doação estão: ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 55 quilos, estar bem alimentado e não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

O Hemosul fica na Av. Fernando Corrêa da Costa e o horário de funcionamento é de segunda a sexta das 07h às 17h sem pausa para o almoço. No sábado, fica aberto das 07h às 12h e serão distribuídas apenas 120 senhas.