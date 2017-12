“Com esses investimentos do Governo, vou adiantar em dez anos meus projetos aqui”, diz empresário de Três Lagoas

Setor empresarial comemora a autorização do governador Reinaldo Azambuja para início das obras de pavimentação do Núcleo Industrial de Três Lagoas.

Campo Grande (MS) – A autorização assinada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta manhã (15.12) para início das obras de pavimentação asfáltica no acesso ao Núcleo Industrial de Três Lagoas deu alívio aos trabalhadores que utilizam o trecho e ânimo ao setor industrial, que já vislumbra novos investimentos em decorrência das melhorias na infraestrutura.

“Com esses investimentos do Governo em asfalto, já vou iniciar um loteamento que faria somente daqui a dez ou quinze anos”, comemorou o empresário Magid Thomé Filho, de 56 anos, dono de uma propriedade na via que receberá asfalto.

Proprietário de uma empresa no Núcleo Industrial, ele lembra que as melhorias são necessárias há dez anos, desde que as indústrias começaram a se instalar na região. “O empresário sempre que vai investir quer um retorno, um suporte”, enfatizou.

Ele destaca que as intervenções no trecho são importantes não somente para acelerar o desenvolvimento, mas para garantir a segurança no acesso dos trabalhadores. “Hoje eles caem de bicicleta, de moto, atolam o carro, porque esse trecho é o acesso mais perto, mas está em condições precárias”, revelou. Quem se arrisca pelo caminho pavimentado encara via onde ocorrem diversos acidentes, por conta do tráfego pesado.

No projeto de pavimentação do acesso, que contará com R$ 2,3 milhões em recursos estaduais, está incluída a construção de uma ciclovia justamente para aumentar a segurança no trajeto dos trabalhadores.

A autorização para o início das obras assinada nesta sexta-feira pelo governador Reinaldo Azambuja contou com a presença de autoridades e lideranças do setor empresarial. “Esse é um pedido antigo tanto do prefeito e dos vereadores quanto dos trabalhadores e de todo o setor industrial”, lembrou.

Além do acesso ao Núcleo Industrial, foram autorizadas por ele as obras de pavimentação nas principais vias do município. Os investimentos totalizam R$ 10,6 milhões e as intervenções irão contemplar 12,4 quilômetros de extensão em trechos da rua Doutor Oscar Guimarães; rua Zuleide Perez Tabox; avenida Clodoaldo Garcia; avenida Capitão Olyntho Mancini; e do bairro Morumbi no trecho de acesso ao Detran.

Danúbia Burema e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro