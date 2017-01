Com esporte e lazer gratuitos, Nova Lima e região recebem ações da prefeitura

Na região dos bairros Nova Lima e Vida Nova as atividades do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC) oferecida em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Governo Federal, promovem qualidade de vida a população.

As atividades acontecem no Parque Tarsila do Amaral, Sociedade Educacional Constantino Lopes Rodrigues (Soecon) e Cras Henedina Hugo Rodrigues. Quem já participa do programa elogia as ações. Maria Aparecida Costa, 60 anos, comenta que ela e a neta Carolina, 10 anos, são as beneficiárias mais assíduas do polo. “Enquanto eu faço artesanato, Carolina participa de jogos e brincadeiras. É maravilhoso. Estamos participando todos os dias, ainda mais neste período de férias”.

As oficinas são gratuitas e acontecem durante todo o ano. De acordo com o Coordenador do PELC, Maicon Mommad, o objetivo é atender em todas as regiões da Capital. “O programa busca beneficiar quatro mil pessoas, de crianças a idosos, com oficinas esportivas e culturais”.

Entre as atividades estão: leitura, artesanato, tênis de mesa, atletismo, slackeline, vôlei, horta, ginástica, handebol, jogos e brincadeiras. Para se inscrever, os interessados devem procurar os polos e se cadastrar ou participar das aulas e se inscrever no final.

