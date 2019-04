Com economia de R$ 7 milhões, governo e TJ entregam 10ª escola reformada por presos

Campo Grande (MS) – A segunda-feira, dia 08, foi de festa para alunos e professores da Escola Estadual Teotônio Vilela, em Campo Grande. Com R$ 789 mil de investimentos, o prédio foi todo revitalizado através do projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”.

A ação, fruto de uma parceria entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça, já possibilitou a reforma de dez escolas. O governador Reinaldo Azambuja ressaltou as vantagens do projeto.

O detento não só trabalha na obra, como também paga o material de construção utilizado na reforma. Quem explica é o juiz da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande e idealizador do projeto, Albino Coimbra Neto.

A reforma na Escola Estadual Teotônio Vilela contemplou a transformação completa dos banheiros, pintura e fechamento de alambrado da quadra poliesportiva, colocação de piso de granilite, readequação da rede elétrica, modernização da iluminação com refletores de LED e manutenção da pintura geral da escola. Localizada na Universitária II, a escola foi fundada em 1985.

Thailenny Dantas, que está no 3º ano do ensino médio e vai representar o Brasil em uma feira de Ciências Biológicas comemorou.

Reconhecido nacionalmente, o projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” já possibilitou aos cofres públicos uma economia que ultrapassa os R$ 7 milhões, beneficiando 8.834 alunos de 10 escolas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)