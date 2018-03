Com descontos de até 70%, Liquida Pop Up começa dia 09 no Shopping Norte Sul Plaza

Todas as lojas em liquidação estarão sinalizadas com etiquetas, cartazes e as melhores ofertas nas vitrines e corredores - Foto: O Liberdade

No próximo fim de semana o Shopping Norte Sul Plaza fará a segunda Liquida Pop Up de 2018, com descontos de até 70% entre as lojas participantes. Serão três dias de ação: 09, 10 e 11 de março, e os produtos estarão identificados com as etiquetas da promoção. A expectativa é que nesta edição o fluxo de consumidores cresça pelo menos 12% em comparação com a Pop Up de março do ano passado.

“Nossa premissa é oferecer descontos de até 70% mas, sabemos que algumas operações aproveitam essa oportunidade para presentear o cliente e ultrapassam esses índices chegando a 80%. A troca de coleção/estação proporciona essa possibilidade. É um ótimo negócio tanto para o lojista quanto para o cliente”, diz o superintendente, Fabiano Bussi.

A empresária Fernanda Arguello, da Chilli Beans e Anacapri, considera o período estratégico e espera bons resultados para dar espaço à nova coleção. “Seremos o único shopping operando com a ação promocional no começo do mês e teremos preços muito atrativos com descontos reais”. Entre as duas lojas, os descontos chegarão a 60%.

A Liquida Pop Up tem participação tanto das lojas de varejo como operações de alimentação. Todas as lojas em liquidação estarão sinalizadas com etiquetas, cartazes e as melhores ofertas nas vitrines e corredores.

Serviço - O Norte Sul Plaza está localizado na Avenida Ernesto Geisel, 2300, Jockey Clube. Mais informações pelo telefone 3044-3900. Acompanhe as ações e horários de funcionamento do shopping no site www.nortesulplaza.com.br e nas redes sociais @nortesulplaza.