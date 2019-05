Com contrapartida do Governo, obras de revitalização da Bandeirantes avançam na Capital

Campo Grande (MS) – Com contrapartida de R$ 2,2 milhões do Governo do Estado, as obras de revitalização da Avenida Bandeirantes seguem a todo vapor em Campo Grande. O secretário especial e chefe de gabinete do governador Reinaldo Azambuja, Carlos Alberto Assis, esteve no local nesta terça-feira (07.05) ouvindo comerciantes e moradores da região. “Campo Grande não pode parar e é necessário realizar avanços para a cidade. A revitalização da Bandeirantes trará um impacto enorme na região e os moradores já começam a enxergar os benefícios”, disse.

As obras na Avenida eram aguardadas há décadas pela população da região. O comerciante José Almeida afirma que os investimentos trarão melhorias para a região. “Agradecemos ao Governo e a Prefeitura por revitalizar a Avenida Bandeirantes. É um sonho que se realiza”, disse.

A empreiteira responsável pelo projeto tem executado a obra quadra a quadra, mantendo pelo menos uma pista liberada para o trânsito de veículos. “É importante mantermos a via aberta. As obras avançam e o transito não para. Assim não traz prejuízos aos moradores”, completou Carlos Alberto Assis.

A revitalização da Avenida Bandeirantes, integra o projeto de mobilidade urbana, a via faz parte do corredor do sudoeste, ligação entre o centro da cidade e os terminais Bandeirantes e General Osório. O projeto, incluindo a sinalização e sete estações de pré-embarque, está orçado em R$ 8,7 milhões, sendo R$ 6.464.936,73, financiamento do PAC Mobilidade e R$ 2.297.378,94 de contrapartida, viabilizada pelo Governo do Estado. Serão executados 4,1 km de recapeamento.

Todo o pavimento atual, comprometido e cheio de ondulações por sucessivos tapa buracos, será retirado (fresado) e em alguns locais, até a base do asfalto será refeito, o chamado remendo profundo. Será aplicado uma camada de 4 centímetros de CBUQ. Na pista do corredor, o material usado será o asfalto polimerizado, enquanto na área das estações de pré-embarque, o chamado piso rígido.

As obras na avenida Bandeirantes fazem parte da segunda parte do programa “Juntos por Campo Grande” que garantiram R$ 169 milhões em infraestrutura para a Capital através de parceria com o Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande. O Estado repassa a contrapartida necessária para a contratação com União e o município executa as obras.

Texto: Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação.

Fotos: Saul Schramm.